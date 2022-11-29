在戀愛中，愛情總帶有一種神奇的魔力，只要遇到了真愛，人們都會不自覺的產生改變，《星座好朋友》運勢專欄點名12星座，當戀愛時會為了另一半做出改變，其中處女座會開始喜歡發社群動態讓身邊的人知道，另外金牛座會無法保持冷靜，心情容易大起大落的。

▍牡羊座：智商下降

牡羊座一旦開始談戀愛，就會從一個聰明有見識的人，瞬間變成一小傻瓜，他們的智商遇到愛情之後，就會急遽下降，生命中的一切就像被套上濾鏡，怎麼看都是美好的。

▍金牛座：情緒不穩定

金牛座一旦開始談戀愛，就會保持不了冷靜，一直以來平靜的內心，突然攪起了許多波瀾，很明顯的情緒不穩定，心情經常大起大落，完全隱瞞不了身邊的人。

▍雙子座：懂得換位思考

雙子座一旦開始談戀愛，就會從一個比較自我中心的人，變得懂得為別人著想，多虧戀人的一番調教，讓他們學習到了許多，不僅是對待另一半，就連家人和朋友，也會開始善待。

▍巨蟹座：變得任性

巨蟹座一旦開始談戀愛，就會喚起心中的小惡魔，肆無忌憚的釋放任性，明明就溫柔善良的他們，只是還沒遇到能讓自己任性的對象，現在好不容易遇到了，當然要好好感受一下戀人的寵愛。

▍獅子座：變得溫柔

獅子座一旦開始談戀愛，過去爭強好勝的個性，就會變得柔和起來，以前的他們是強勢的霸道，現在則是溫柔的霸道，他們學會了理解和體諒，因為想保護最心愛的人。

▍處女座：喜歡發動態

處女座一旦開始談戀愛，發社群動態的頻率就會比以前頻繁，過去的處女座非常低調，不怎麼在社群網站放上自己的生活，然而戀愛中的處女座依然低調，他們不會大方公開戀情，反而很喜歡發一些意味不明的動態，讓別人去猜。

▍天秤座：和異性朋友保持距離

天秤座一旦開始談戀愛，就會拿捏好友情的距離，主動和異性朋友保持距離，他們不想讓戀人不開心，更不想讓友誼破壞這段感情，為了給予另一半安全感，犧牲一點友情是必要的。

▍天蠍座：變得愛笑

天蠍座一旦開始談戀愛，就會變得格外愛笑，平時的天蠍座雖然不會很嚴肅，但是也沒有到愛笑的程度，自從談戀愛了之後，遇到一點小事就笑，看著手機也偷偷的笑，連發呆也可以傻笑。

▍射手座：每天都很快樂

射手座一旦開始談戀愛，平時大大咧咧的他們，就會變得更加熱情開朗，愛情就像早晨的陽光，讓射手座整天沉浸其中，讓朋友們不禁感嘆，射手座真的是每天都很快樂。

▍摩羯座：經常規劃未來

摩羯座一旦開始談戀愛，就會把對方列入未來計劃中，對於未來有了更加詳細的規劃，經常和身邊的人聊起結婚、工作，諸如此類的相關話題，他們會更加鞭策自己的上進心，為了這段愛情負起責任。

▍水瓶座：研究吃喝玩樂

水瓶座一旦開始談戀愛，就會開始研究好吃的好玩的，單身時，只會花時間在自己有興趣的事情上，但是談戀愛的水瓶座，更會花時間在兩人能夠一起做的事情上，想和對方一起吃喝玩樂。

▍雙魚座：忽略朋友

雙魚座一旦開始談戀愛，就會把所有心思轉移到戀人身上，作為他們的朋友，可以很明顯的感受到自己被冷落，即使和你出去玩，也不停和戀人傳訊息、講電話，這一切都說明，這個重色輕友的傢伙已經戀愛了。