男子陳柏諺10月13日殺害24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，案發後告訴警方是幫助女友自殺，又改稱想要「嚇嚇她」，但解剖報告顯示，女大生血液中有藥物反應，頸部骨頭也有骨折，認定陳男狠心殺害蔡女，而女大生的父親離台前稱「台灣法律要好好處理」，士林地檢署29日偵結，依殺人等罪將他起訴，建請法院從重量刑。

陳男聲稱今年4月透過IG結識女大生，兩人在8月開始交往，多次以男女朋友身分出遊，甚至出入高檔餐廳約會，並發生多次性行為，但10月13日，陳男前往女大生位在北市士林區大東路的住處，雙方口角後，陳男用手掐住女大生頸部，力道之大，導致頸部脊椎骨折。

檢察官迅速會同法醫解剖，鑑定報告趕在家屬離台返回馬國前出爐，確定女大生死因，給家屬一個交代，而女大生的父親向媒體表示，「台灣法律要好好處理，這也不是第一件了！」士林地檢署則在案發後47天偵結起訴，陳男犯殺人罪，依法起訴。