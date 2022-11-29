二年不見！台灣麥當勞今（29)日宣布，睽違兩年後的「童樂生日派對」與「小麥麥體驗營」重磅回歸，將再次帶給孩子們最歡樂的體驗，並為全家留下難忘的親子時光。其中「童樂生日派對」即日起開放預約，可享壽星專屬生日禮、Happy Meal麥麥盒。而「小麥麥體驗營」自12月1日起開放網路報名，打造兒童專屬職場體驗，透過「小小經理」、「小小款待大使」兩種角色，從服裝打扮、櫃檯點餐到製作餐點，沉浸式學習一日職人生活。

麥當勞長期深耕家庭市場，致力做家長的神隊友，營造每個精心時刻。台灣麥當勞「童樂生日派對」，1989年曾創下單店一個月舉辦618場的麥當勞世界紀錄；睽違兩年， 11月起全面回歸，聯手日本國民級長壽動漫主角「哆啦A夢」，打造主題生日派對，一手包辦場地佈置、生日餐點、專屬禮物等必備驚喜，由派對品牌大使帶小朋友進行團體遊戲，共同營造無可取代的童年回憶。

「童樂生日派對」壽星專屬生日禮「哆啦A夢 人氣餐盒組」只送不賣，還有Happy Meal麥麥盒四件組、「哆啦A夢 生日卡」與「哆啦A夢 派對帽」，參加生日派對的小貴賓也可獲得「哆啦A夢 人氣餐具組」。

台灣麥當勞自2015年開辦大小朋友都喜愛的「小麥麥體驗營」，累積超過30萬人次參與，自12月1日起開放網路報名，讓孩子換上麥當勞超萌迷你制服，擔任「小小經理」與「小小款待大使」，實際體驗麥當勞員工的「上班任務」，從洗手五步驟開始建立衛生習慣，模擬供餐流程，體會用心服務的重要，超萌身影是爸媽爭相捕捉的焦點，小麥麥一日職人擔當成為親子界年度盛事。