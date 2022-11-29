在中美晶片大戰越演越烈之際，台積電創辦人張忠謀透露台積電有意前往美國亞利桑那州蓋3奈米廠，引發外界高度關注是否為美國抗中布局的一環。根據美國之音報導，中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳受訪時提到，美國越來越緊掐中國半導體業的脖子，使其晶片發展「窒息」，分析美中先進晶片製造脫鉤的趨勢已非常明顯。

台積電決定加碼投資美國，李淳受訪時表示，美國最新禁令讓中國在14奈米以下的設備跟材料完全斷供，14奈米對台積電和三星已是成熟科技了，但中國半導體龍頭中芯國際仍停留在28奈米製程，他認為，美國掐住中國晶片業的脖子，將使研發與生產面臨嚴重阻礙。

李淳強調，美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)講得非常明白，過去美國在科技業的領先策略，是晶片技術領先對手的幅度維持兩世代，但未來看起來，美國要凍結中國的半導體發展，「領先幅度拉越大越好」，他分析指出，現在看起來，中美晶片業脫鉤、或是說中國晶片業窒息這樣的趨勢是明顯的。

美國電子工業雜誌《電子工程專輯》記者白逸仁(Alan Patterson)則表示，台積電加碼投資美國是地緣政治背景下做的決策，他認為，台積電認知到必須結盟美國，所以進一步在亞利桑那州引進3奈米製程，但從營收穫益的角度來看，這是一筆糟糕的生意，因為美國製造的成本比台灣高出太多，台積電的利潤將遭侵蝕。

白逸仁強調，美國要重建半導體實力，拉大其與中國的落差，但自己也面臨巨大挑戰。他提到，美國試圖打造的生態圈還有很大的缺口，不是只有晶片廠，還需要包括封裝和測試等，而美國現在沒有這些產業。此外，美國半導體人才也嚴重短缺，很多工程師都準備退休，而且後繼無人，也是未來一大考驗。

日本東京經濟產業研究所資深研究員托爾貝克(Willem Thorbecke)也說，蘋果前執行長喬布斯(Steve Jobs)早於2011年就向美國前總統歐巴馬抱怨，蘋果當時在中國聘僱3萬名工程師管理70萬員工，但他在美國就是找不到這麼多工程師。托爾貝克示警，美國工程師短缺的問題現在更為嚴重，再加上可靠的化學原料、機械與其他元件供應商都在亞洲，增加了在美國營運晶片廠的難度。

不過，李淳則認為，台積電在美設廠後，已經帶動台灣化學大廠，如長春化學，或封裝測試大廠日月光擴大在美的布局，加上美國剛通過《晶片與科學法》也將提供超過數百億美元的補貼誘因。他總結，美國將來會在一定的成本和時間內，打造一個適度規模的生態圈，來支撐其國產晶片的量能。