45歲女星「國民姑姑」海裕芬今年7月突然宣布懷孕，但小孩生父一直成謎，今(29日)她在臉書向粉絲報喜，她已平安產下寶寶，並透露已把小名取為「念念」，盼望寶寶能夠感念生命中的美好，除此之外，她也不忘向「金主」撒嬌喊：「因為她，我們家的幸福更完整了」，言語中難掩初為人母的喜悅。

海裕芬今日上午在臉書透露生產過程手忙腳亂，「每一次的宮縮陣痛都覺得快撐不下去，痛到發抖還不爭氣的吐了」，直到聽見寶寶的哭聲，才明白「除了健康平安，其他願望都是其次」。然而，海裕芬說道，她生產時因為用錯力，回到病房後竟發現臉上微血管爆裂開來，讓她只好自嘲說道「下次就知道方法囉」，似乎還想再拚第二胎。

海裕芬分享寶寶有小小雙眼皮和酒窩，且哭聲超宏亮，她將小名取為「念念」，背後有3層期許：「希望孩子能夠感念生命中的美好，懷念逝去的親友，要念念不忘人生中受到的幫助與疼愛」，而最重要的是，她身為母親，真心盼望小孩能享受當下，「感受『今』天的『心』！畢竟昨天已經來不及挽回，明天都是一堆未知。」

最後，海裕芬更首度提及「金主」話題，透露和寶寶生父當下很開心：「我們就只是平凡的小幸福，應該也沒有什麼值得好奇，至多是幫我們好奇一下『金主』有沒有成謎」，並看似在想像未來的一家三口生活說道：「2022的那刻起，因為她，我們家的幸福更完整了」。