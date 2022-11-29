下肢水腫竟是腎衰竭！新北市一名50歲陳姓計程車司機，近期因發現雙腿水腫，且有厭食、倦怠、腹脹等症狀，到醫院健康檢查後發現尿素氮和肌酸酐異常高，轉往衛福部台北醫院檢查，經腎臟科主任廖丁瑩確認為腎衰竭，必須趕緊洗腎。

由於陳男從事職業駕駛，引此除了每日抽菸1、2包之外，為了提神也會嚼食檳榔20、30顆，有時甚至連檳榔汁也直接吞下肚。廖丁瑩表示，檳榔配料中的石灰成分會刺激交感神經系統，加速腎臟的過濾能力，嚼檳榔及吞檳榔汁都會傷害腎功能。

此外，陳男還有高高血壓、糖尿病、高血脂病史，飲食不正常、糖尿病控制差，這些都是造成慢性腎臟病的主要原因之一。而他為了提神，每日吸菸、嚼食檳榔，使得血中尿素氮數值高達84mg／dl，為正常值的4倍以上，若延誤造成如呼吸衰竭等併發症，嚴重可能導致死亡，因此立即建議住院治療並安排洗腎。

廖丁瑩進一步說明，健康的腎臟可調節體內水分，當腎臟功能衰退時，尿量減少就無法正常排除水分，因此腎臟有問題或當洗腎的腎友攝取過多水分時，通常容易看到全身性水腫，但是並不表示水腫的人都一定是腎臟不好，也有可能是肝臟、心臟等其他疾病。

廖丁瑩提醒民眾，目前三高、腎臟病已不是老年人的專利，年輕人也須留意，三高若能控制良好，腎臟負擔就會較小，也會減緩腎功能惡化，有高血壓、糖尿病的民眾也要配合治療，照醫囑服藥，避免長期血壓高、血糖高而傷害腎臟。

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