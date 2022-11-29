有民眾投訴，台北捷運文湖線上午尖峰時間行經南港軟體園區時，竟突然出現車輛暴衝、門打不開的狀況，使得列車上一票人驚聲尖叫，還有人踉蹌摔倒在地，最終過站不停。對此，台北捷運公司29日解釋，當時列車因未停準月台才過站不停，但行駛到南港展覽館站時又出現相同警訊，才請車上120名旅客下車，初判事故主因是列車自動駕駛電路板異常。

北捷指出，上午08時25分，文湖線南港軟體園區站往展覽館方向月台，一部列車因未停準月台，列車門及月台門未開啟，行控中心依SOP對車站及列車廣播後，執行過站不停，但該列車後南港展覽館站月台再次發生相同警訊，行控中心依SOP請車上約120名旅客下車，延誤約2分鐘半。

台北捷運表示，處理期間加強列車、車站廣播及派員引導，並未接獲旅客通報跌倒情形。經維修人員初步查修，事件主因為列車自動駕駛電路板異常，至於詳細原因持續查修中，目前營運正常。