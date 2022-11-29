即將卸任的台北市長柯文哲任期不到一個月，經過輔選的一周請假後，今日重回市府工作崗位，上午晨會時對於警察局設置錄影監視器預算但書覆議案昨日一分鐘遭否決，柯文哲大為震怒，更飆罵在座的副市長彭振聲、警察局長楊源明「還好意思大言不慚…」，最後更取消媒體聯訪行程；另柯文哲也將在12月1日起三天偕觀傳局、台北悠遊卡公司前往沖繩「市政交流」，成為變相「畢業典禮。」

今上午市政會議時，警察局報告昨日的覆議案相關細節，柯文哲在報告過程中爆氣，質疑府會聯絡人以及警察局為何沒有先找議員溝通，就連民眾黨議員林國成都沒有在臨時大會表態，應該至少要有議員表達清點額數，至少要表決，最後變成覆議案連表決都沒有就被否決。

柯文哲在市政會議上飆罵報告單位大言不慚，氣氛僵到最高點，而後市府人員即通知媒體，原排定要聯訪的行程取消，雖對外稱府內會議排程過滿，無法安排聯訪，不過據了解，柯文哲因覆議案未過，震怒之下取消聯訪。

而柯文哲日前在參加悠遊卡公司活動時喊出，盼12月到日本沖繩一日來回，並在現場體驗使用悠遊卡消費，因此柯文哲將於12月1至3日，與台北市觀傳局長劉奕霆等6名觀傳局人員、悠遊卡公司董事長邱昱凱去日本沖繩3天2夜，但行程保密到家。

對此市府發言人陳智菡證實，疫後拚觀光不能等，柯文哲除了希望宣傳悠遊卡可在沖繩消費訊息，同時提升台北能見度，帶動更多日人赴台北旅遊，振興觀光。