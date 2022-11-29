美國海軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）29日進入南沙島礁鄰近海域，共軍南部戰區宣稱，已組織海空兵力進行跟蹤監視，並予以警告驅離。

據「南部戰區」微信公號消息，共軍南部戰區新聞發言人、空軍大校田軍里表示，美艦未經中國政府批准，非法闖入相關海域，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的南海安全風險製造者。

田軍里強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後，共軍在台灣周邊舉行大規模軍演，美國隨後派昌塞勒斯維號和巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam）穿越台灣海峽，9月又派伯克級驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）通過台灣海峽。