故宮終止蘭千山館寄存合約，引起文化界、博物館界關注，國家政策研究基金會29日上午，由陳學聖主持發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動的記者會，希望避免此批國寶文物流落海外的危機。即日起於於國發會公共政策網路參與平台發起連署，也呼籲故宮能即時改變決策，與板橋林家繼續簽約。

蘭千山館文物，是板橋林本源家族的林柏壽及其後人寄存於故宮的收藏品，蘭千山館文物寄存合約以5年為期，期滿得續約，歷任院長皆明白蘭千文物雖有寄存之名，實乃捐贈，林柏壽的初衷是將褚遂良的〈黃絹本蘭亭〉，以及懷素的〈小草千字文〉等台灣民間收藏，能夠永存台灣，但今年10月31日合約到期前，林家卻收到故宮告知將中止合約。

搶救蘭千山館文物的連署發起記者會上，中華語文教育促進協會祕書長段心儀指出，蘭千山館多次赴日本、巴黎展出，可謂「為國爭光」且林柏壽先生的收藏補足了故宮原有的清宮廷藏品的不足，多了民間收藏視角及女性文化的足跡，「是各界大力爭取的文物，故宮卻堅持己見不續約，原因難以理解」。文化中國研究中心創辦人黃光國也指出，台灣在近代史上是文化中國最重要的延續地，「中共文化大革命後，台灣所保存的中華文化比任何一個地方都多」正是台灣可作為資源的文化價值與寶藏。

前台北市文化局長劉維公以當年把新北投火車站爭取回來為例，認為文化資產若流到民間，故宮要再爭取回來非常辛苦，強調這樣的呼籲不是對立，而是回到公共政策的討論，他也指出，現在以故宮庫存空間不足為由退還蘭千山館，卻呼籲林家改為捐贈就有庫房可收？認為仍應回歸公共政策專業的討論，指此事是公共政策崩壞問題。

台灣藝㣢創生文化基金會董事長李永萍也強調：「沒有文化傳承，就沒有文化創新，不保護國寶就無法提升軟實力」當全世界針對國寶，盡力修法維護且不斷擴大國寶陣容之際，台灣卻是寶藏在手卻反其道而行。認為此舉是「對國際社會送出了錯誤的訊息：中華民國根本不在乎這些文化寶藏，不在乎文化傳承」在台灣拚命爭取國際能見度的時候，她問：「這樣的國際認知難道符合利益嗎？」

霹靂國際多媒體股份有限公司副總經理魏裕國也表示「柏壽前輩此舉是讓本土文化有很有效的歸屬感，也讓讓文物可以一直供百姓和研究者審閱，起心動念很好」他也以在美國讀書時的經驗分享，當台灣在國際上有著「世界聞名的文化發揚地」這樣的形象，台灣更要把文物當作自己的孩子，一個都不能少的態度去保存。

對於故宮在蘭千山館不續約的各項說明，陳學聖一一回應指出，就典藏空間而言，蘭千山館所占僅4個櫃，非常少，沒有空間不夠的問題；故宮說博物館界只收法人寄存也是錯誤的，國外有非常多自然人寄存，且博物館還爭相爭取重要的自然人寄存。

另外針對私有文物不能被提報為國寶或重要古物，需由林家提報，故宮無權干預，文化部也不能主動逕行審查。指定陳學聖指出《文資法》第65條第二項指出「主管機關應定期普查」，這是不論中央或地方主管機關責無旁貸的，且依照72條的規定：「私有國寶、重要古物之所有人，得向公立文物保存或相關專業機關（構）申請專業維護；所需經費，主管機關得補助之。」認為政府本來就有保護、保存的責任。另外依68條的規定：中央主管機關應就列冊或指定之古物，擇其價值較高者，審查指定為國寶、重要古物，並辦理公告。認為就法而言，故宮乃至文化部本來就應在認定為國寶、重要古物上責無旁貸。

陳學聖指出，連署活動希望在2個月內達到5000人連署讓政府重視此議題。