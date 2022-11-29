香港行政長官李家超表示，昨晚已向中央提交報告，當中建議提請人大常委會釋法，釐清沒有本地全面執業資格的律師或大律師，可否以任何形式，參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。律政司今日將向法庭申請延後壹傳媒黎智英案件的審訊，有釋法結果才去處理案件是最適合的做法。

李家超今早出席行政會議前表示，3個中央代表機構已發聲明表示支持做法，相信中央會高度重視，並會盡快處理。他又指，律政司今日將向法庭申請延後黎智英案件的審訊，認為有釋法結果才去處理案件是最適合的做法。

李家超重申，黎智英案中辯方聘請Tim Owen代表抗辯，屬《香港國安法》案件中的第一次，沒有先前案件，而今次提請釋法，只針對海外而沒有本地全面執業資格的大律師或律師，已經有本地執業資格的外籍律師就不受影響。

李家超又表示，尊重香港法庭按法律原則及規則處理案件及取納證據，不過在今次黎智英案件，他以行政長官及維護國家安全委員會主席身份，考慮維護國家安全的角度及問題的重要性提出釋法。他認為如果建議獲接納，可以完善維護國安法律制度，長遠鞏固相關機制。相信如果在人大釋法有結果後，再處理案件，會是最符合案件及香港法制利益的做法。

他重申，在提交中央的報告，已交代案件發展，包括審訊日等資料，相信中央會重視及加快處理，至於如何處理，他會交由人大常委會決定。