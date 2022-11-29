喜歡跑步的朋友注意囉!高雄市青年局舉辦今年第二場的大師論壇，特別邀請超跑選手陳彥博以「超越你的不可能」為題，12/7在高雄展覽館與大家分享他克服萬難成就超跑事業的心路歷程，鼓勵青年勇敢並踏實逐夢，名額有限，即日起受理報名至12月6日止，請把握時間踴躍報名！

青年局2022第一場大師論壇青年聽眾反應熱烈。(高雄市青年局提供)

高雄市青年局表示隨著高雄的馬拉松熱愛者愈來愈多，慢跑也成為許多朋友生活的一部分，此次大師論壇邀請超級馬拉松好手陳彥博擔任講者，他在2016於四大極地賽總積分第一名，成為四大極地賽總冠軍，創下亞洲首位紀錄，並於2022年6月斯洛維尼亞世界超馬錦標賽中勇奪季軍；他25歲罹癌，卻堅持夢想並站上世界超跑界舞台，這些人生歷練讓他於2016年創立Run For Dream夢想工作室，憑藉著堅毅的勇氣在追尋夢想的路上綻放光芒，更成就人生事業；此次大師論壇邀請陳彥博透過演說及問答交流，將鼓舞更多高雄青年朋友勇於跨越人生障礙，用跑馬拉松的毅力，跑出屬於自己的一片天。

青年局進一步指出，大師論壇是培養青年具備大環境面的趨勢觀察，拓展高雄青年創新視野，將國際觀帶入高雄，同時也將高雄青年實力向外推展，這次邀請陳彥博以「超越你的不可能」為主題與大家相見，即日起至12月6日開放報名，線上報名請至 https://reurl.cc/kqXyOr ，詳請可洽詢高雄市青年局。