因應全球新冠疫情變化，國鼎生技(4132)與韓國BNC Korea授權合約修改，合約授權金總額由1,800萬美元降為1,500萬美元，並增訂有條件授權BNC Korea新藥製造權利。

國鼎生技(4132)與韓國BNC Korea公司已在110年1月簽署的新冠肺炎新藥開發合作及授權合約，不過，由於全球新冠疫情的變化，近日雙方簽署協議修改合約，授權使用的適應症擴至新冠以外的其他適應症，除了合約授權金調降外，原本授權使用適應症限於治療新冠肺炎(COVID-19)，雙方同意可擴展至其他適應症，而原本授權國家為南韓、俄羅斯、烏克蘭、土耳其，現改為南韓、巴西、印尼、土耳其。

原本雙方簽約，BNC Korea將支付簽約金400萬美元，合計授權里程金為1,800萬美元，簽約金400萬美元已於110年收到，合約授權金總金額由1,800萬美元變更為1,500萬美元，400萬美元簽約預付款(upfront payment)調整為里程金(milestone payment)。

若新藥上市，國鼎將銷貨與BNC Korea，另外也依約獲得銷售權利金(royalty)；若符合雙方約定之條件，雙方將另訂生產協議，於BNC Korea滿足雙方約定條件後，國鼎將授與BNC Korea製造權利，國鼎將銷售原料(API)予BNC Korea進行製造。

此外，新藥上市第1年將由國鼎供應劑型藥(Drug)，直到BNC Korea之銷售，以及其工廠設備符合雙方約定要求之製造條件，加上雙方完成「製造合約」(Manufacture Agreement)之簽署後，始授權BNC Korea利用向該公司採購的API製造Drug的製造權利。