一名網友抱怨自家腳踏車停在路邊，竟發現車尾遭人用束帶綁上賣房廣告看板，只見看板上寫著建案名、售價和電話等，該網友痛罵「沒水準房仲！」其他網友歪樓說「救救房仲改528萬少一個0，讓他電話接到手軟」、「幫他打1折」、「把牌子放在電線桿上，對方馬上接到環保局電話」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他的腳踏車停在路邊遭人「掛上廣告看板」照片中腳踏車的後方座位旁被用束帶綁上一片廣告板，上頭寫著XXX建案要價5280萬，還有個大大的「急」字並留下電話號碼，原PO拍下照片痛罵「沒水準房仲！用束帶把賣房資訊束在別人腳踏車上」。

一名網友抱怨自家腳踏車停在路邊，車尾竟遭人用束帶綁上買房廣告看板，只見看板上寫著建案名、售價和電話等，該網友痛罵「沒水準房仲！」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

其他網友紛紛幫原PO想反制方式，留言「改80了嗎？他電話應該會接不完」、「救救房仲改528萬少一個0讓他接到手軟」、「把万改成元，然後把牌子放在電線桿上」、「弱！當然在你車上再貼『車身廣告欄出租，一日一千』，放一個月開始民事訴訟囉」、「幫他打1折，他手機會接到翻」、「中間加個小數點」、「要吸引人當然買一送一，只要52.80萬絕對接到手軟」。

過去就曾有發生民眾發現有業務員利用廢棄的腳踏車，將車輛擺放在路邊轉角或醒目地方，再將廣告綁在上頭，不定時更換地點，形成像是流動廣告般的宣傳效果。