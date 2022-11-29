搶聖誕商機，雲朗觀光集團旗下各品牌飯店紛紛祭出限定活動，君品酒店限時兩天推出「平安夜聖誕饗宴」半自助吃到飽，雲品酒店則將烤火雞、煎牛排等料理融入聖誕大餐。台東紅葉谷溫泉園區更首度推出一票玩到底的「森谷聖誕」限量50組套票，不但可享用烤山豬等特色料理，更可盡情享受園區設施。感恩的佳節，雲朗集團特別響應長期關懷花蓮偏鄉部落的「台灣木想傢人才培育協會」發起之點燈計畫，並將募資所得盈餘捐給全台88所育幼院及青年教養機構，期望藉每位民眾的熱心捐款，「點亮一盞名為希望的燈」的夢想藍圖。

雲朗此次募資計畫也在君品酒店的邀約下，為黃金聖誕季揭開「點燈」序幕，而發起人王嘉納老師，過去曾任教於花蓮玉東國中，去年成立「台灣木想傢人才培育協會」，除了希望能在花蓮打造特色產業外，也期盼能讓當地孩童在家鄉得以落地深耕。然面對全球疫情的衝擊，許多非營利組織也受到莫大影響，雲朗去年便發起「聖誕樂捐」送暖活動，今年同樣延續送暖精神，與王老師首度合作，即日起至明年1月2日期間鼓勵旅客，可至旗下的君品酒店、雲品酒店、翰品酒店（新莊、高雄、花蓮）、兆品酒店（嘉義）等六處的聖誕角落進行小額樂捐，幫助玉里當地學童，培育木工專業人才，並同步於網路發起認購「點燈計畫」，持續創造公益永續。

另外，為迎接聖誕節的到來，君品酒店雲軒西餐廳強勢回歸「半自助吃到飽」！平安夜前夕及當天，為期兩天推出兩種主餐「12盎司美國濕式熟成牛肋眼」或「水煮龍蝦搭配6盎司美國極光牧場肋眼」，並可無限享用繽紛沙拉吧，每人最低僅需2,680元+10％起；雅意則主打全新冬季菜單，午餐套餐最低每人2,180元+10％起，就能體現來自義式的特色料理，晚餐更有聖誕版的「覆盆莓與尤加利葉」甜點，覆盆子慕斯配上尤加利奶餡，再佐上聖誕元素裝飾，是款相當討喜的應景甜點。住房部分，君品酒店最低每晚5,660元起，即可入住指定聖誕專案，再加贈與AVEDA跨界合作的「聖誕純香之旅禮盒」限量好禮。

主打親子路線的雲品溫泉酒店，聖誕檔期旅客一進大廳，便可看到吉祥物DiDi戴起聖誕帽迎賓發送糖果，除了推出童樂趣味的聖誕小花圈、聖誕襪DIY外，更有疊禮物大賽活動，將積木疊至最高者，即可獲得大廳酒吧雙人下午茶。餐飲則為期三天凡至雲月舫用餐，即贈送熱前菜低溫爐烤火雞佐野莓醬、南瓜千層，丹彤晚餐時段餐檯也新增烤火雞、煎牛排等菜色。大廳酒吧每桌單筆消費滿888元，則是贈送充滿聖誕意象的聖誕帽、聖誕樹、麋鹿三款杯子蛋糕，讓大小朋友度過一個難忘的聖誕夜。

位在台東的紅葉谷溫泉園區也首次推出「森谷聖誕池畔嘉年華」活動，限定50組每人僅1,650元，就可在平安夜當晚入園，「饗」受來自當地特色的布農烤山豬buffet及聖餐晚宴，再享戶外飲料吧暢飲，並可一票玩到底使用全園區內的溫泉設施，也邀請在地拉丁樂團表演聖誕相關歌曲，而當日也會發送歌唱代幣，讓民眾盡情唱歌釋放壓力，感受山谷間獨有的卡拉OK文化，用曼妙的歌聲畫下聖誕夜完美句點。

品文旅礁溪則是舉行「耶誕送幸福」抽獎活動，平安夜當晚將幸福小卡投入幸福箱內參加抽獎，就有機會獲得由聖誕老公公親自送上門的聖誕小禮物；而若在館內「巧遇」聖誕老公公，也可領取小禮物！翰品酒店花蓮同樣於聖誕檔期，不只有發糖果迎客活動，住客於google地圖留下好評，也可獲得聖誕襪材料包；兆品酒店嘉義於平安夜舉辦兩場睡衣派對，由聖誕老人與小朋友分享聖誕小故事；翰品酒店高雄品日料餐廳特別推出為期兩天的聖誕節大餐，每人710元+10％，就可享用豪華海陸鍋物吃到飽，更有烤雞、軟性飲料、雞尾酒、美式咖啡無限暢飲。

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