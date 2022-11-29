為了協助中小企業順利營運，解決資金需求，新北市經發局今舉行「2022新北創投媒合暨商機交流會」，吸引轄內近50家中小企業和創投公司參與，廠商透過現場簡報及商品展示攤位，向有意投資業者介紹產品獨特性及市場優勢，預估創投潛在媒合金額和商機交流至少1億元，且有超過16家企業表達跨業結盟商機。

經發局長何怡明表示，中小企業在草創時期需要獲得消費者的信賴，以及市場機制驗證，才能找到利基點，進入穩定成長期，交流會邀請創新工業技術移轉公司、精誠資訊、國聯創投、如海創投等4家企業參與，希望提供中小企業展現實力的機會，藉此吸引大型企業、國內知名創投公司青睞，媒合會後統計簽訂了10張的「合作意向書」，促成至少1億元的投資額，成績是歷年之最。

經發局指出，參與企業的類別多元，包括自創香水品牌的奈齡有限公司、專為喵星人設計智慧貓砂的團圓國際、引進光瞬膜的豪器飛帆科技、線上程式教育為主的睿智教育、散熱風扇專門的慣展科技、提供電漿電源與匹配器整套服務的呈睿國際、全球專利可伸縮摺疊茶包的大智研自動及企業雲端戰情室系統開發的谷林運算。

經發局表示，市府推出「創櫃板推薦」與「創投在新北」專案至今，已成功推薦49家企業完成登錄創櫃版，每年平均協助5家企業達成募資計畫，推薦家數為全國縣市府第一名。

奈齡公司負責人表示，公司要長遠經營，一定要走向資本市場，引進專業投資人規畫，透過市府舉辦的交流會，公司能趁機了解到創櫃板的助益，未來也預計會申請創櫃板輔導；國聯創投說，參與活動的產品都相當具有水準，若市場開拓、經營里程能有明確規畫，將可吸引到更多投資人目光。

何怡明說，市府未來會舉辦更多資金媒合活動，讓轄內更多中小企業能對外尋求合作，長遠發展，得到資金挹注，若想獲得更多創櫃板推薦及創投資金媒合資訊，可洽02-29603456分機5293。