聯結車見前方左轉車道有停等左轉車輛，因此緊急剎車往右側避撞，導致打滑並碰撞路燈桿打橫占據南下車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

聯結車見前方左轉車道有停等左轉車輛，因此緊急剎車往右側避撞，導致打滑並碰撞路燈桿打橫占據南下車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區沿海路上，一輛聯結車今上午不明原因開上分隔島，甚至連路燈都被撞斷，未料整輛車橫躺在馬路上，南下車道全被塞住，後方騎士及駕駛行經時只能停下，一度造成塞車。

警方調查，27歲的楊姓駕駛29日上午10時，駕駛聯結車沿沿海二路內側快車道行駛，見前方左轉車道有一輛停等左轉車輛，因此他緊急剎車後就往右側避撞，整輛車打滑並碰撞路燈桿後打橫，占據南下車道。

後方騎士駕駛行經時只能停下，當地居民也紛紛在地方社團回報訊息，互相提醒繞道，經查楊姓駕駛酒測值為0，無人受傷，現場也已經排除狀況。