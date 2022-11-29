高雄小港區沿海路上，一輛聯結車今上午不明原因開上分隔島，甚至連路燈都被撞斷，未料整輛車橫躺在馬路上，南下車道全被塞住，後方騎士及駕駛行經時只能停下，一度造成塞車。
警方調查，27歲的楊姓駕駛29日上午10時，駕駛聯結車沿沿海二路內側快車道行駛，見前方左轉車道有一輛停等左轉車輛，因此他緊急剎車後就往右側避撞，整輛車打滑並碰撞路燈桿後打橫，占據南下車道。
後方騎士駕駛行經時只能停下，當地居民也紛紛在地方社團回報訊息，互相提醒繞道，經查楊姓駕駛酒測值為0，無人受傷，現場也已經排除狀況。
高雄小港區沿海路上，一輛聯結車今上午不明原因開上分隔島，甚至連路燈都被撞斷，未料整輛車橫躺在馬路上，南下車道全被塞住，後方騎士及駕駛行經時只能停下，一度造成塞車。
警方調查，27歲的楊姓駕駛29日上午10時，駕駛聯結車沿沿海二路內側快車道行駛，見前方左轉車道有一輛停等左轉車輛，因此他緊急剎車後就往右側避撞，整輛車打滑並碰撞路燈桿後打橫，占據南下車道。
後方騎士駕駛行經時只能停下，當地居民也紛紛在地方社團回報訊息，互相提醒繞道，經查楊姓駕駛酒測值為0，無人受傷，現場也已經排除狀況。
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