隨著「黑色星期五」、「網路星期一」等年終最重要的購物檔期到來，今年蘋果卻可能面臨「看的到但吃不到」的窘境。儘管對新一代iPhone 14系列手機的需求強勁，但供應短缺的情況卻持續惡化，導致零售端無貨可賣。

緊接著購物季將在12月進入最高潮，華爾街券商Wedbush Securities分析師Daniel Ives警告，這家消費電子巨頭可能麻煩大了。

Ives表示，在邁入12月傳統旺季之際，我們認為許多Apple Store現在的iPhone 14 Pro供應量比正常水準短少25%～30%，這對於蘋果來說並不是一個好兆頭。

眾所周知，中國嚴格的清零防疫政策一直是影響供應鏈的罪魁禍首，或如同Ives所說，是「正中胸部的重擊」，而蘋果主要供應商鴻海最大的iPhone手機廠鄭州廠發生工人暴動事件，則使供應受阻的情況更加惡化，就像被打到「鼻青臉腫」。

Ives表示，現實是，在今年的節日購物季，蘋果的選擇極其有限，且完全取決於中國的清零政策，而中國式防疫仍然令蘋果和華爾街非常沮喪。

該知名分析師表示，受到中國的清零封控影響，蘋果iPhone 14手機供應量已減少約5%，而到了12月可能面臨「嚴重短缺」，本季出貨量可能減少5%～10%。他表示，在「黑五」周末檔期，蘋果約售出800萬支iPhone手機，遠低於去年同期的1000萬支，且主要是供應面的問題所造成的。但所幸iPhone手機需求仍然強勁，成為黑暗中的一線曙光，Ives表示，根據AT&T和Verizon等電信商，用戶升級其iPhone手機的業務相當強勁。此外，實體店和線上通路的銷售狀況仍然穩健。儘管如此，由於問題全然出自於供應鏈，那麼庫存偏低絕對是一大問題，而生產問題則成為節日旺季臨近的「信天翁」（albatross，比喻沉重的負擔）。

Ives仍給予蘋果「優於大盤」的評級不變，並給出200美元目標價。周一蘋果股價收跌2.63%，為144.22美元。

自2019年到2021年這三年間，從感恩節隔日到封關時，投資蘋果股票都獲得了不錯的報酬率，分別是9.89%、13.91%和13.24%，但今年由於通膨高漲、經濟成長放緩再加上中國清零政策帶來的衝擊，大部分投資人的看法也轉趨保守。受到鴻海鄭州廠工人暴動事件影響，上周五蘋果股價大跌近2%。11月以來，蘋果股價已下跌3.4%，表現遠不及那斯達克指數的上漲約2%。

路透社日前報導，消息人士透露，在工人暴動打亂鄭州廠的運作後，該廠的iPhone手機11月產量可能大減「至少」30%，這比之前在工人因不滿嚴格防疫措施而集體出走時所做的產量預測更加悲觀。該消息人士並表示，在發生工人暴動後，鴻海「不可能」在月底前恢復全面生產。

彭博社報導，一座中國廠陷入動盪，今年iPhone Pro手機產量就可能減少600萬支。

凱基證券分析師Christine Wang日前表示，中國的生產問題若持續至12月，iPhone產量估將減少約1,000萬支，而本季出貨量估將減少12%。