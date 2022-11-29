新北市推動科技執法，新北交大今天在道安會報指出，新北市新增的16處路口科技執法12月1日上路，另台2線85.8K-87.5K也納入區間測速路段，預計12月15日實施，路段速限50公里，提醒用路人勿貪快、違規。

16處新增科技執法地點分別是板橋區民生路與萬板路口、文化路2段與文聖路口，土城區中央路與中華路口、中和區中正與板南路口、永和區永平與中山路1段路口，三重區疏洪東路與捷運路口、新北大道與重陽路口、蘆洲區集賢路及信義路口。

新莊區中正路與思源路口、中正路與大觀街口、中正路與新泰路口、中正路與中環路口、五股區疏洪六路與疏洪一路口、泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口與八里區龍米路1段與關渡橋口。

交大指出，10月25日宣導迄今，以中和區中正板南路口近8000件最多，平均每日違規257件，以車輛行駛人行道違規最多；其次新莊區中正路與新泰路口也有近7000件，平均每日224件，以違規停車最多，顯見守法習慣有待提升。

新北警強調，科技執法是以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，將持續以維護用路人行車安全為優先。

此外，新北市目前計有7處區間平均速率執法路段，實施迄今違規及事故最高下降8成，防制成效良好。

新北警分析易有超速相關肇因事故路段，發現台2線常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，均與速度有關，尤其85.8K-87.5K龍洞隧道路段彎道密集，且為大型車行駛熱點路段，更容易發生事故。

這次也將台2線85.8K-87.5K納入區間測速路段，預計12月15日實施，該路段速限50公里，彎道較多，提醒用路人行車應遵守速限，行經彎道更要確實減速，避免失控致生危險。

另台2線路幅狹窄，避免車輛不良駕駛行為、或為躲避區間偵測，而有跨越雙黃線侵入對向車道情形，造成其他用路人危險，新北警首創於區間起終點增加逆向行駛違規偵測，如有違規將依道路交通管理處罰條例」第45條舉發，處600元以上1800元以下罰鍰。

新北市長侯友宜表示，啟用之前一定要多宣導，讓民眾都知道，希望透過這樣的多樣態的科技執法，降低違規行為導致死亡事故。