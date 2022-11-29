葡萄牙、烏拉圭的比賽有球迷衝進場抗議。（美聯社）

葡萄牙2比0擊敗烏拉圭，確定晉級2022卡達世界盃足球賽16強，比賽中也出現有球迷衝進球場抗議的插曲。

這位球迷是在下半場時亂入，他穿著藍色短T，前方印著超人的符號，以及「拯救烏克蘭（save Ukraine）」，背後則印「尊重伊朗女性（respect for Iranian women）的標語，他也揮舞著力挺LGBT族群的彩虹旗，很快就被保全駕著離場。

目前不確定這位抗議者是否會遭到起訴或是遭警方拘留，籌辦本屆世足的卡達交付與遺產最高委員會表示，最快要當地時間周二才會有關於這件事後續處理的正式聲明。

葡萄牙中場內維斯（Ruben Neves）賽後被問到相關問題，表示：「我們都知道世界盃周遭環境發生了什麼，因為我看見了T恤上的標語，我們也與他們、與伊朗同在，希望這個男孩平安無事，我們理解他想傳達的意見，全世界也是。」

為葡萄牙踢進兩球的中場B.費南德斯則透過翻譯說：「老實說我沒認真注意那位抗議者想傳達的標語，但我們強調很多次了，我們尊重所有人的權利，但這些政治性的話題很可惜我們並沒有太大的影響力，也無法介入去改變當地的狀況。」