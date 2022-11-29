廉政署偵辦屏警貪汙案，鎖定曾任屏東縣刑大偵二隊隊長邱奕成展開跟監，掌握邱涉嫌向線民索賄檢舉獎金，並在車上搜出裝有16萬現金的牛皮紙袋，屏東地院一審依貪汙罪判刑4年，經上訴高雄高分院，合議庭今上午宣判，維持原審刑度，仍可上訴。

廉政署調查發現，邱男在2018年11月任職偵查隊副隊長期間，辦理地方公職人員賄選案，經偵查起訴後，隔年隨即向檢舉民眾索取2成檢舉獎金。

直到獎金核發，邱以LINE通知對方，並相約碰面後，由邱男駕車搭載民眾至屏檢領取80萬元支票，隨即至台銀屏東分行兌領現金，他便大方將裝有16萬元賄款的牛皮紙袋置於偵防車扶手區，而這過程早已被廉政署幹員掌握。

當邱男駕駛偵防車駛進刑大停車場，廉政署幹員隨即下車表明身分，邱男見狀棄車逃跑，跑了數十公尺後被逮捕，廉政署幹員從其車上搜出裝有16萬現金的牛皮紙袋。

由於當時正值午餐時間，不少官警目擊整場追逐過程，目擊官警表示，聽到有人喊「不要跑」，起初以為是有犯人逃跑，但抓到人後發現竟是「自己人」被逮。

48歲邱男警校70期畢業，從警至今25年，6年前曾與同事酒後發生爭執，被記大過調職，隨後請調屏東服務，歷任東港警分局崁頂分駐所所長、縣刑大警務員、內埔警分局偵查隊副隊長，被逮時為刑大偵二隊隊長。

廉政署幹員當時在他身上查扣16萬元賄款，依違反貪污治罪條例罪嫌一審判處有期徒刑4年，但邱員不服上訴，高雄高分院審理後認定原審認事用法並無不妥，判決上訴駁回。