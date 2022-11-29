搶「瘋世足」商機，築間餐飲集團旗下「有之和牛鍋物放題」與「本格和牛燒肉放題」兩大吃到飽品牌推出「預測世足賽冠軍 抽和牛免費吃到飽」活動，即日起至12月8日凡消費並於專屬平台登錄發票，可參加預測世足賽4強隊伍，12月9日至12月17日為預測冠軍隊伍，最大獎可獲得有之和牛鍋物放題價值888元和牛鍋物吃到飽，本格和牛燒肉放題價值988元和牛燒肉吃到飽餐券。

另外，無畏漲價潮，築間餐飲集團逆向操作，旗下兩大吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」於即日起至12月15日推出會員回饋活動，凡於有之和牛鍋物放題選擇每人788元以上，本格和牛燒肉放題888元以上價位，於FB/IG/ Google擇一平台打卡，憑會員限定券，即可享同桌「免費升級火、烤兩吃火、烤和牛無限吃到飽。而當日壽星，消費出示身分證或健保卡，再加碼享88折優惠（服務費一成另計），同桌最高折抵6位，現省超過千元。

「有之和牛鍋物放題」推好評打卡，贈隱藏版「骨付牛肋小排」，凡消費並於官方FB地標/IG限動+地標或Google五星評論，附上用餐照片，即贈獨家隱藏版「骨付牛肋小排」乙份。「本格和牛燒肉放題」推好評打卡，贈隱藏版「牛舌」，凡消費並於官方FB地標/IG限動+地標或Google五星評論，附上用餐照片，即贈「厚切牛舌」乙份！選自「澳洲穀飼厚切牛舌」，肉質柔嫩，清脆軟Q的特殊口感，是必點的人氣食材。