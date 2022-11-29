香港特首李家超向北京中央提交報告，建議提請人大常委會釋法，釐清沒有本地全面執業資格的律師或大律師，可否參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。大律師公會主席杜淦堃表示，根據《香港國安法》，全國人大常委會有解釋權，而有關權力應該審慎地行使。

杜淦堃表示，釋法無可避免會引起對香港法制的討論和批評，但《香港國安法》是相對較新的法例，希望未來如果國安法尚有不明確之處，可由香港法院釐清。

他稱，今次是《香港國安法》首次釋法，回歸以來亦只是釋法5次，不認同釋法變得常態化，此次釋法都是按現行機制處理，不認同會損害司法獨立。他又表示，香港有足夠的法律人才處理案件審訊，不認同事件會影響被告聘請律師的權利，認為大家焦點應放在被告有否足夠保障，但他相信法庭可給被告有公平審訊的機會。

杜淦堃指出，終審法院的判辭已表明，法院全力捍衛國家安全，公會堅信香港的法院和法律界會繼續履行維護國家安全的責任，維持法治，保障司法獨立。