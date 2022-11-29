近期有媒體報導，總統蔡英文日前邀請民進黨台北市長候選人陳時中及其競選幹部、發言人們到官邸吃便當，卻意外成為「公幹何志偉大會」。民進黨立委何志偉表示，回應幻想文、枝微末節的事情，會對不起民進黨支持者。民進黨立委高嘉瑜受訪則說，選舉結果不會是一個人的問題，民進黨應該找回初心，幫助人民解決問題。

對於媒體報導「公幹何志偉大會」，高嘉瑜說，她不清楚發生什麼事，不過選舉過程中難免有一些埋怨，相信每位北市立委都盡心盡力投入選舉，最後結果不會是單一個人的問題，希望大家共同面對。對於個人的抱怨可能是情緒性出口，但這樣的狀況太過針對。

高嘉瑜指出，可能是2020總統連任、台中立委補選跟4大公投取得勝利，給予民進黨很大支持，以致忘記回頭查看當初對民眾的承諾。她認為民進黨應找回初心，解決物價、高房價及年輕人面對的諸多困難。

此外，針對與「盾牌牙醫史書華」近期爭論，高嘉瑜表示，大家本來會有不同意見跟想法，不需要號召出征，令人不敢發聲，導致一言堂。她在新冠肺炎疫情期間爭取唾液快篩，或反映血氧機高價問題等，都符合民眾需求卻被出征，這種作法實在令人反感。

高嘉瑜說，九合一大選後，大家心情不太好，各自有其需要檢討的地方。可是大家長期以來厭惡某些網路現象，相信民眾心裡有一把尺，只是他們仍希望民進黨要做對的事，如解決高房房價、進口車高關稅等問題，若能儘速順應民意，相信支持者會回流。

媒體追問民進黨是否改變了？高嘉瑜說，民進黨當然一直在變，相信每個政黨隨時都要變。民進黨曾拿過817萬票，短時間內流失不少選票，其中原因是很大警訊，她認為民進黨願意反省、檢討與改革，民眾就會給予支持。

高嘉瑜表示，選後大家心情不好，才會有這些狀況發生，若能把話說開、開誠布公也是好事，釐清事情，民進黨才能重新出發。