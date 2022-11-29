國民黨前主席、立委江啟臣今天將臉書大頭貼更換，似是在呼應近期中國大陸民眾反封控的抗議活動。江啟臣表示，照顧人民是政府的責任，自由民主是普世價值，理性面對人民訴求是政府的義務，「一切盡在不言中。」

中國大陸防疫因為動態清零的封控措施，引起大陸多地民眾到街頭抗議封控，學生也跨省串連。國民黨今也發聲喊話對岸當局要正視民意，傾聽人民需求避免衝突擴大。

江啟臣表示，照顧人民是政府的責任，自由民主是普世價值，理性面對人民訴求是政府的義務，「一切盡在不言中。」