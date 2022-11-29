先前傳出國民黨主席朱立倫打算提前啟動總統初選，外界解讀有「卡侯」意味，新北市長侯友宜今依然避談下一步，強調自己現在還是全心全意把市政做好，未來蔣萬安上任台北市長後雙北還是會繼續合作。

侯友宜今至新北市警察局出席治安會報，被問到黨內總統初選是否卡侯意味濃厚時，他強調，自己現在是市長，最重要的是全心全意把市政做好，市政相關議題只要努力做，讓進步能夠被市民看到，這是他當下最重要、需把握的事情。

至於外傳台北市長柯文哲要拚2024總統大選，侯友宜會是最強的搭檔人選，侯友宜則說，感謝這4年來柯文哲在雙北的合作上給了很多的指導，也給予很多意見，讓雙北都能有所進步，他非常感恩；這幾年其實雙北的合作大致都有一個目標跟方向，未來就算蔣萬安上任，雙北也一樣會繼續合作。

選前朱立倫被問到總統初選提前被認為是要「卡侯」時，正色反駁稱該消息是「民進黨的離間計」，目的就是在選前製造紛擾，可說是「沒水準又LOW」。