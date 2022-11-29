廣東民眾上街要求解封 港媒：傳江蘇街道現裝甲車

中國大陸民眾不滿防疫措施過度，多個城市26日起發生抗議示威。據港媒報導，上海街頭27日出現大批白色防暴車，另網傳江蘇省徐州市昨（28）日街道上出現多輛裝甲車，引發民眾議論。
香港東網報導，網傳江蘇省徐州市昨日街道上出現多輛裝甲車，有人認為是調往南京或上海，但也有人稱只是正常訓練。
今日早上有多名網友發文表示，徐州街道疑似出現多輛軍車持續移動，不知要駛向何方。有人認為「不必大驚小怪」，又指「徐州沒有封控」，認為這些「裝甲車只是正常的車輛轉運」。
但也有不少人認為情況不正常，指不論原因為何，在這個時候讓軍用車輛出現在街上的情況，容易讓人有所聯想。
報導指出，社群媒體上仍繼續傳出部分地方的反封控抗議及民眾被捕畫面，其中廣東省廣州市瀝滘牌坊民眾昨日深夜11時許聚集在街頭要求解封，更掀翻了核酸亭。
河南省洛陽市澗西區也可見民眾上街；上海則有示威者向外媒聲稱遭警察毆打，又指大多是女性遭抓捕。近日不少電玩玩家發現，在某些電子遊戲出現大量「不自由毋寧死」等中文抗議標語，引發熱議。
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