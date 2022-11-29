高雄市政府致力打造幸福花園城市，發揮巧思在高雄的要道節點以九重葛來飾綴，中山四路是高雄國際機場的聯外道路，盛放的九重葛就像熱情的高雄人，沿路引領朋友來到高雄市區參觀。無論是從愛河水岸流連向大港邊，或是自中正路、國泰路綿延至衛武營，九重葛綻放的迎賓大道，成了高雄最美麗的景點地圖。

九重葛盛開花色豔麗，常作為綠籬彩繪環境，此外也利用其枝條懸垂性，栽植於旗津路美化防波堤岸，每年11月至隔年4月綻放豔麗苞片。高雄市工務局表示，中山四路、中凱橋兩側、幸福川及愛河沿岸、民族陸橋兩側再到中正路、澄清路與國泰路的中央分隔島，都可看到滿花的九重葛。

高雄市近10年來在道路、公園等地栽植的多種開花植物，隨著不同時序綻放各形各色的花卉，巧妙增添城市姿色，也逐漸顯現出高雄風情的植栽色彩美學。其中九重葛在高雄冬季充足的陽光及乾爽的氣候下，在多個路段紛紛熱情盛開，成為最吸睛的目光「嬌」點。

高雄養工處補充，九重葛屬紫茉莉科，原生於中南美洲，是半蔓性多年生的常綠攀緣灌木，又有三角梅、南美紫茉莉、花寶巾等稱號。因性喜高溫強光、耐熱性及耐旱性佳，易於栽植，非常適合熱帶氣候陽光普照的高雄。九重葛的植株外觀及葉色多變，花色則多樣繽紛，從深紫、桃紅至淺粉，或自杏橘、淡黃到純白，花型又有重瓣、單瓣、單色、雙色、漸層的變化，葉片也發展出各種亮葉、斑葉的表現。