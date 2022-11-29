隨著社群平台的興起，越來越多網紅靠著亮麗外表、火辣身材吸引注意，甚至拍攝特別主題的影片，讓自己打開知名度。日本近期吹起「無罩散步」的風潮，不少網紅開始跟風「不穿內衣上街」，而這股熱潮也吹來台灣，一名名叫「嫚嫚」的正妹，近日便在各人YouTube上分享一段「無罩搭捷運」的影片，而影片僅短短13分鐘，就吸引超過46萬人觀看，網友直呼「成功掌握了流量密碼」。

正妹嫚嫚日前在YouTube頻道上寫著「我是嫚嫚台灣人，我會在世界各地ノーブラ散歩，喜歡的朋友歡迎訂閱」。而她的頻道裡一共只有兩段影片，其中一個以「MRT初體驗－台灣高雄捷運」為標題的影片中，只見她穿著一件白色削肩貼身上衣，搭配黑白條紋窄裙以及黑色膝上襪，在高雄的捷運站中漫步，接著她拿著寵物推車搭上捷運，一挺胸才發現她裡面似乎沒有貼胸貼，豪邁的露出兩點，在捷運門的玻璃上清晰可見。接著，她還在捷運車廂內伸展身體，展現超火辣的S曲線，而一旁的先生及其他民眾都低頭划著手機似乎沒注意到嫚嫚的舉動。

隨著人潮漸漸下車，嫚嫚之後也坐到椅子上閉目養神，從對面的拍攝角度來看，她胸前兩點依舊清晰可見，讓不少網友看了直噴鼻血，紛紛表示「支持自然優質頻道！」、「感謝妳，妳是好人，男性同胞的救星」、「這麼優質又健康的頻道 一定要追蹤按讚分享 開啟鈴鐺」、「趕快更新，有來台北捷運，可以預告」、「我開始不騎摩托車了支持大眾運輸」、「突然想到很久沒有去高雄走走了」、「在ptt看到馬上過來朝聖，拍得非常棒 支持創作人!!!加油!!」，嫚嫚也因此打開知名度。