劉詩詩和吳奇隆結婚7年，3年前生下一子，過去是戲劇一姐的劉詩詩，當媽期間常被網友關心何時復出，最近她終於選定劇本，與劉宇寧合演《一念關山》，每每秀出新劇照或側拍圖總登上熱搜，最近更有工作人員揭露她私下暖心行為，砸了大錢替每位工作人員訂製羽絨外套，令其他網友超羨慕，直言沒看過這麼暖的女明星。

劉詩詩久違復出，許多粉絲對她的新作品都相當期待，未料9月有粉絲發現劉詩詩的粉絲後援會紛紛宣布關站，曬黑底文寫下：「暫停一切數據」，要求《一念關山》劇組給演員合理待遇，原來是該劇首波海報曝光後，並沒有放大呈現劉詩詩女主角的位置，讓網友相當擔心劉詩詩名氣被利用，甚至擔心最後戲份被減少，因此連署抗議。

《一念關山》劇組工作人員炫耀收到劉詩詩的禮物。（圖／翻攝自會火微博）

對此，劉詩詩工作室微博「詩詩的小板報」回應：「作為工作室，詩詩的角色與作品，始終是我們最珍視的部分，也永遠是我們最堅守的底線。我們會謹慎遵守基本原則處理工作，堅決維護劉詩詩本人利益，會以劉詩詩的事業發展為考量採納大家的合理建議，請大家給予信任」。

近日，網上曝光有工作人員在朋友圈炫耀得到劉詩詩送的羽絨外套，上面還印有劇名《一念關山》，可說是最好的紀念禮物，又不失實用感，有人留言：「告訴我，這不是真的」，該工作人員回應：「是真的，劇組全都有」，其他粉絲則回應：「我也想要姐姐送的羽絨服」、「人美心善，待人真的很用心了」、「劉詩詩人美心善，不僅給朋友買包送鞋，又送助理手錶，還給好多劇組送過禮物和心意，做她的同事朋友應該很幸福」、「原博主說劇組每個人都有，查了一下這個羽絨服899（人民幣）（約3874元台幣）一件，姐真的大方」。