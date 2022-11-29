就在韓國大車司機進行罷工第六天，同時，也是當地政府與這些抗爭勞工首次談判破裂的隔天，韓國政府二十九日以迅雷不及掩耳的速度，史無前例下達行政命令，要開水泥攪拌車的運將要返回工作崗位。

尹錫悅總統指出，為阻止韓國經濟以及民眾生活造成更嚴重的危機，韓國政府已對從事水泥運輸工作的民眾發出行政命令。水泥以及鋼鐵產業正常的物流作業遭中斷，全韓各建築工地以及製造中心都遭停擺。韓國賴以為生的製造業正在被摧毀的邊緣，甚至韓國人的日常生活也受到威脅。

專家學者認為，韓國政府對這次大罷工事件，採取這麼快速且這麼強硬手段，可能跟要爭取特斯拉來韓國設廠有關，凸顯中央做事果斷的決心。再者，這次復工先從水泥車司機開刀，若大罷工仍未結束，下一步應該就是瞄準聯結車駕駛了。

粗步估算，韓國大車駕駛罷工每天造成3000億韓元，約2.24億美元相關金損。而對水泥產業來說，損失約為640億韓元，約4,781萬美元，因為只有一成水泥能出貨，尤其現在又是傳統旺季。同時，港口貨櫃裝載量，已減至正常期間的67%，目前還在下降中。

尹錫悅是韓國歷史上第一個以行政命令，要罷工民眾重返工作的總統。若有違反此令者，可能會吊銷大車執業駕照高達三十天，以及處以三年刑期或最高三千萬韓元，約2.25萬美元罰鍰。

罷工代表反擊，認為韓國政府祭出強迫動工令，是不民主的行為且有違憲法精神，充分表現中央不願意對話的證據。同時，也不會屈服於這種粗暴的鎮壓方式。

現在雙方膠著點是，韓國政府不願將有保障的最低薪資制度再延長三年，但罷工一方卻認為物價一直大漲下，生計出現困難故要求此法規是永久性的，不要設落日條款，且應納入韓國更多產業的職業駕駛。