國民黨屏東縣縣長候選人蘇清泉昨日向法院提驗票，傍晚網友PO出36秒影片，影片內容顯示選務人員將選票放在桌子整理後，一旁唱票人員快速唱票，未展示選票，國民黨認為此舉構成嚴重選務瑕疵，國民黨副發言人楊智伃呼籲檢調應立刻查辦。

楊智伃質疑，嚴重選務瑕疵是否非單一事件？從影片中可看見，選務人員只將選票放在桌上，快速唱名，並未逐一展示選票，這不僅是嚴重選務瑕疵，更讓我們懷疑，屏東所有共711個投開票所，其他投開票所的選務狀況是否也有重大瑕疵？這是否非單一個案？

楊智伃表示，地方選委會是否為特定候選人服務嫌疑，此次選舉的公平性何在？中央選舉委員會主委李進勇是否也應該出來面對，說清楚講明白，將事實還原釐清？

楊智伃要求檢調應立即行動，尤其影片中幾位唱票選務人員儘速列為重要關係人，儘速約談避免串供，更要深入了解其背後是否有相關勢力介入選舉的公正性，將事實釐清還給選民真相。