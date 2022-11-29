阮綄合醫院骨科醫師黃泰元。（阮綜合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄41歲、從事汽車美容的江先生近來左手腕無力、痠麻，原本清晨醒來稍微伸展一下就能改善，但近來越嚴重，甚至影響工作，就醫後被診斷出「蜜月手臂症候群」，醫師問診後發現，江男新婚半年，常讓妻子枕著他的手臂睡覺，。所幸在服用止痛藥物並配合電療、按摩等物理療程後，兩周即恢復正常。

阮綄合醫院骨科醫師黃泰元表示，「蜜月手臂症候群」就是「橈神經麻痺症」，橈神經最容易受到壓迫的位置是腋下及手臂的「螺旋溝」，江男因熟睡中被壓著手臂沒有翻身，妻子頭部重量剛好壓迫這個部位時間過久，造成局部組織血流不足，導致橈神經缺血而暫時性麻痺，產生痠痛、垂手症狀。所幸江男因為無合併其他神經肌肉韌帶或關節異常症狀，在服用消炎止痛藥物並配合電療、按摩等物理療程，兩周後即恢復正常。

53歲家庭主婦楊女士左手近期常感到痠痛刺麻、無力，到醫院求診，被診斷出「肘隧道症候群」。黃泰元問診後發現，解楊女士常在沙發上側躺、用手撐托著頭的姿勢看電視追劇，晚上睡覺時還很體貼先生，為避免翻身吵醒他，習慣縮曲著左手放枕頭上睡，沒想到反覆過久肘部屈曲內旋的動作，致使通過手肘內側的尺神經受到壓迫，引起痠痛刺麻、無力的症狀。

所幸楊女士經檢查並未傷及韌帶、肌腱或關節，在避免錯誤的習慣姿勢，並配合服用消炎止痛藥物、接受復健電療、按摩療程，兩周後即恢復正常。

黃泰元表示，肘隧道症候群在40到60歲族群最常見，女性比男性多。手肘彎曲超過90度的姿勢或動作在長時間、反覆性的情況下，導致神經通過手肘處的壓力過大，引起神經性病變。日常生活裡一些長時間彎曲手肘的姿勢，例如趴桌子睡、打麻將、打電腦或滑手機，都容易因此造成刺激、傷害。

黃泰元建議，「橈神經麻痺症」或「肘隧道症候群」的患者，只要停止或避免容易引起症狀不良的姿勢動作，病情症狀就會改善或自行痊癒。症狀嚴重的急性期，可以服用消炎藥物改善症狀。如果藥物及物理治療都無法改善症狀，就必須以神經放鬆或肌腱轉移的手術治療。

民眾日常也可以透過運動保健預防或減緩症狀，「肘神經放鬆法」為反手戴眼鏡伸展、手掌向上做出OK手勢，手肘彎曲向內做出反手做戴眼鏡之姿，感覺上肢小指側肌肉緊繃，維持10至15秒，重複2至3次，身體可向左、右側彎來加強伸展，舒緩症狀。

「橈神經鬆動術」則是先將手臂側舉約30度，伸直手肘，手背向前，手腕向內屈曲，頭同時向反方向側；接著手腕放鬆，手肘微微彎曲，頭回正中央；重複以上兩項動作，來回10下為1組，共2組。