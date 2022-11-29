48歲傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）今年登上時尚品牌Bottega Veneta 2023春夏系列伸展台，並以全裸之姿成為目光焦點，她曾經透露剛出道時差點被攝影師性騷擾的過往，其後她創辦了一間模特兒經紀公司，提供也成為模特兒的女兒實質的保護外，也讓旗下的所有模特兒免於不合理的對待。

時尚品牌Bottega Veneta昨（27）晚公開全新形象照片，畫面中可以看見超模凱特摩絲一絲不掛地坐在椅子上，座椅的椅背則是以手寫的方式寫下品牌名字，此時尚秀不只在時裝上有新的創意，展場內更有400張座椅，每張座椅都是獨一無二的，本周起也會登上邁阿密設計展公開展售。

超模凱特摩絲曾透露自己早期的模特兒生涯。(圖/Rain Youtube)

超模凱特摩絲在成為超級名模之前，其實遭遇過差點被攝影師欺騙的過往，她透露年僅15歲時，有人邀請她拍攝胸罩目錄，「我先把上衣脫掉，他便直接說：『脫掉你的胸罩』，我能感覺到不太對勁，所以後來我就把東西收一收逃跑了。」這個經驗讓凱特摩絲磨練的身為模特兒的危機直覺，她開玩笑道，現在能在一英里之外就察覺到有怪怪的地方。

後來當凱特摩絲的女兒 Lila Moss 出道成為模特兒後，她便選擇開設模特兒經紀公司，提供給女兒關於時尚產業的建議外，也能提供她實質的保護，她也希望公司模特兒在拍攝時有經紀人陪同，若現場狀況有危險時，經紀人能及時提供保護。