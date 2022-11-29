高雄市27歲葛姓男子與26歲黃姓男子於28日晚間同乘一輛機車行經楠梓區楠陽路口，兩人氣憤當時左轉的聯結車差點撞上機車。於是兩人尾隨這輛聯結車，待聯結車司機曹男下車用餐時，持塑膠甩棍毆打曹男。曹男受傷送醫，幸無大礙。

楠梓警方表示，警方於28日晚間10時29分許，接獲楠梓區興楠路上有人被毆打成傷。警方到場發現曹男坐在地上，頭破血流。警方趕緊通報消防局人員將曹男送醫，曹男送醫時的意識清楚，經救治無大礙。

警方經調閱相關路口的監視器畫面，了解這是一件行車糾紛導致的案件。兩名騎士到案時說，因為不爽曹姓司機左轉路口時差點撞到兩人，一時氣憤，於是尾隨這輛聯結車，伺機教訓曹男。警方在3小時內查緝嫌犯到案說明。

警方訊後，全案朝傷害及違反社會秩序維護法等罪偵辦。楠梓警分局也籲請民眾，大型車行車時請小心慢行、注意一旁用路人，避免造成危害；民眾若遇到糾紛或不法情事，請立即報案，切勿暴力相向，避免憾事發生。