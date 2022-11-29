中共中央機關報《人民日報》健康用戶端29日發表首席評論員文章〈核酸亂象不止，疫情永無寧日〉指出，核酸檢測結果，是中國決定疫情防控措施最直接、最基礎、最關鍵的科學依據。疫情發生近三年以來，從億萬民眾到各級政府和國家，都為疫情防控做出了巨大犧牲，付出了無法估算的沉重代價。核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已經到了非重典不能止亂的時候了！

首席評論員趙廣泉稱，客觀地說，核酸檢測為迅速阻斷病毒傳播，有效遏制疫情擴散，盡早實現早發現、早報告、早隔離、早治療的防控目標，至今仍發揮著功不可沒的重要作用。但是，隨著疫情防控常態化，一批「生逢其時」的協力廠商核酸檢測公司應運而生。在為疫情防控提供檢測支撐的同時，此起彼伏的核酸檢測也亂象叢生。

趙廣泉指，2021年1月，濟南華曦醫學檢驗公司參與河北省邢臺市隆堯縣第二輪核酸檢測，在31萬餘人的樣本尚未檢測完成的情況下，謊報樣本檢測結果，給邢臺疫情防控造成重大損失。

粗略梳理官宣通報，僅在今年被做實查處的核酸造假案件至少已涉及多個城市的十幾起：

1月12日，河南許昌，鄭州金域臨床檢驗中心區域負責人「實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為，涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。」

4月22日，安徽合肥，和合醫學檢驗實驗室、合肥諾為爾醫學檢驗實驗室，「超能力承攬檢測業務、嚴重超過承諾時間出具檢測報告，有的還幾次出具假陽性報告」；

5月5日，上海中科潤達精準醫學檢驗公司在黃浦區融創濱江壹號院社區，一天測出13個核酸「陽性」，而後的複檢中13例「陽性」核酸全部陰性；

5月下旬，北京市連續查處北京樸石醫學檢驗實驗室、北京金準醫學檢驗實驗室、北京中同藍博醫學檢驗實驗室等三家核酸檢測機構造假，三十多人涉嫌妨害傳染病防治罪被採取刑事強制措施。

隨後，9月27日河北石家莊和合醫學檢測實驗室，對核酸檢測出的陽性病例隱瞞不報，故意造成疫情傳播被立案調查；11月10日昆明寰基醫學檢驗所在採樣過程中弄虛作假，造成該檢驗所出具虛假檢測報告；11月13日，內蒙古賽斯基因公司，將部分群眾的核酸檢測陰性結果回饋為陽性；這，也還僅僅是核酸造假被官宣實錘的一部分。此外，山西朔州、陝西榆林等地也正在核查群眾反映強烈的核酸檢測亂象。

評論強調，如此前仆僕後繼的核酸檢測公然造假，不僅增加疫情防控的阻力和難度，事實上也嚴重消減公眾對核酸檢測的公信力。

一份虛假的核酸檢測報告，可能會引發疫情擴散，讓一輪又一輪的核酸檢測持續數月，甚至讓一個區縣甚至一個城市停擺；數以萬計無辜群眾因此被靜默、被管控，生活工作遭遇重創。核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已經到了非重典不能止亂的時候了。