黃號參加戀愛創作節目《為你唱情歌》大受矚目。(大步娛樂提供)

黃號『HAO SONG好爽』專場並將推出限量黃號專屬周邊商品，現場更開放簽名、拍照。(大步娛樂提供)

黃號參加戀愛創作節目《為你唱情歌》大受矚目，身高162cm、23歲的他，未出場就以自己全創作〈HOW ARE YOU NOW〉在盲聽過程中，抓住現場所有人的耳朵，包括小宇-宋念宇、孫盛希、炎亞綸都對他的創作讚譽有加。最神秘的是，在幾次訪談中也不見他透露是哪一家公司？老闆是誰？今（29日）謎底揭曉，原來是「新人教父」李亞明的關門弟子！原來之前老闆特別交代黃號用自己的創作實力、個人魅力去為自己努力！

果然在《為你唱情歌》錄播過程中，黃號與夥伴共同創作出3首合唱歌曲，是節目中需時最短、領頭在YOUTUBE點閱大破10萬的單曲，目前更翻倍勇破20萬次，同時也在成果發表會中榮獲「最佳作曲獎」、「人氣CP獎」、「最佳曖昧獎」。

黃號挾超高人氣將於12月3日舉辦個人首次專場「HAO SONG好爽」演唱會，11／6門票開賣，1分鐘就售罄，主辦單位官宣12／4加開一場，沒想到票一開賣又秒殺，這讓老闆李亞明從椅子上跳起來，直呼要不要再加場？他肯定弟子開花結果，並說：「黃號真的是靠自己！」，李亞明曾交代黃號做自己，不要有包袱，上節目或上舞台都用自己的實力，去回饋支持他的歌迷們，出道至今不到4個月，黃號覺得做每件事都非常的自在，很感謝老闆給他很大的發揮空間。

除了演唱會，黃號今（11／29）發行新歌〈ALL I WANT IS U〉，還把自己的身高162公分寫入歌詞中，自虧「聽說你喜歡富的高的帥的 但我162 沒什麼獨特 有沒有可能 你也喜歡聽我唱的情歌 IG上發的 那都是為了 U」 。特別的是，他找了自己平時最常戴的一頂帽子作為專屬周邊商品，演唱會結束後，他也將一一為歌迷朋友簽名，是獨一無二的專屬周邊商品。