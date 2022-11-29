為給動物更友善的生活環境，讓遊客有更好的觀賞體驗，壽山動物園展開「新動物園運動」，目前也到最後階段了。28日東南亞動物園暨水族館協會(SEAZA)蒞臨園區，視察變得更明亮通風的動物內舍、新建的山形屋引光入室，期盼成為動物室內交誼廳；園區透過植栽柔化邊界、減少觀看者直視並降低干擾動物的觀賞方式，兼顧動物福利及遊客觀賞的舒適性也予以肯定，並提供許多寶貴的建議，期許壽山動物園能持續精進。

SEAZA委員視察長鼻浣熊展場(高雄市觀光局提供)

SEAZA委員視察動物內舍環境(高雄市觀光局提供)

東南亞動物園暨水族館協會(東南亞動物園協會，South East Asian Zoo Association，以下簡稱SEAZA)成立於1990年，是世界動物園和水族館協會（WAZA）的區域協會成員。每年舉辦年會與相關研討會，以推動亞洲地區動物園之間的合作，共享動物管理、醫療技術、教育推廣與保育研究等各領域的專業知識。壽山動物園於2015年申請加入SEAZA並成為正式團體會員，為台灣第二個正式成為SEAZA會員的官方動物園，近年SEAZA致力於推動動物福利認證工作，由SEAZA的動物福利委員擔任審查人員，今年是園方取得動物展演資格後首次接受訪查，委員們對於改造後的壽山動物園也給予肯定，並針對動物行為豐富化、動物營養、展示環境等面向提供寶貴建議，期許壽山動物園能持續在各面向精進。

迷你驢在更寬廣的環境生活(高雄市觀光局提供)

觀光局局長周玲妏表示，「新動物園運動」以打造動物的友善之地為主要目標，將動物內舍變得明亮通風；動物展場也以更貼近動物棲地及習性的方式進行改造，部分展區採多物種混養共生，除可擴大動物在戶外的活動場域，並呈現出較為自然的生態環境。此外，新建的山形屋以動物的室內交誼廳作為發想，透過百葉讓內外空氣對流，更引入大自然的天光，讓動物可以自由選擇在戶外活動或在室內休憩。

在遊客參觀面的部份，擺脫以往僵硬的圍籬架設思維，在設計上運用植栽柔化邊界、減少觀看者直視並降低干擾動物的觀賞方式，大小朋友也有機會在新建的觀察廊與動物近距離相遇。另外，為解決山區地勢問題，透過一座輕巧的高架長廊穿梭園區，以平緩坡道搭配無障礙電梯，漫步林蔭之間還能感受陽光灑落的神級美景。最受小朋友喜愛的親水廣場，也改造成旱地湧泉、動物叢林、迷霧之囪、潮汐之池等四大主題大峽谷風親水設施，將成為小朋友的戲水樂園。

壽山動物園預計於12月份讓大小朋友幸福歸園，也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團 https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。