產業研究機構IC Insights表示，今年全球半導體整體銷售額可望創下歷史新高，但受到需求轉弱與庫存高漲等因素影響，2023年半導體營收估將下滑5%。

IC Insights出具報告指出，今年全球半導體整體營收估將成長3%，達到6,360億美元，再創歷史新高。但與去年的成長25%相比，銷售增長力道顯著放緩。

該報告預估明年半導體營收將比今年減少5%，全球經濟成長低迷、PC手機需求疲軟和晶片庫存升高，使半導體市場前景蒙上陰影。

不過，IC Insights預估自2024年起到2026年，全球半導體銷售可望反彈，甚至可能迎來強勁的成長，預估到2026年營收將達到8,436億美元，年複合成長率達到6.5%。

通膨高漲和經濟減速使需求受到打擊，迫使半導體廠不得不從積極擴產轉向節流優先。IC Insights日前出具報告指出，今年半導體產業的資本支出規模將較2021年成長19%，達到1,817億美元，創下歷史新高，但2023年半導體資本支出將較2022年銳減19%，創下2008年全球金融危機以來的最大跌幅。