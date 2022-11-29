比莉姐（左）、周湯豪都和台東有深厚連結。（TVBS提供）

陳漢典將擔任台東跨年主持人。（TVBS提供）

TVBS攜手臺東縣政府，12月31日晚間8點在台東市海濱公園舉辦的「東飄去旅行」2023跨年演唱會，今（29）日公佈壓軸超強卡司，由「演藝圈時髦母子檔」比莉姐、周湯豪獨家合體，主持人則由陳漢典及「DJ女神」咖啡糖賢齡擔綱主持。

擔任壓軸的比莉姐、周湯豪表示與台東有美好回憶，周湯豪透露今年的新專輯就是在台東誕生的，他說，創作過程中發現台東是一個很美麗的地方，而同樣曾在台東拍戲的比莉姐也興奮說：「今年接獲了許多跨年邀約電話，我們選擇不趕場，跨年演出獨家獻給台東，希望可以留下來玩、吃美食。」

現在堪稱是「台東通」的周湯豪承諾，跨年表演後一定會帶比莉姐四處晃晃，「能回台東真的很開心，因為我真的很愛台東！我真的等不及要回台東了！」剛在上周結束台北小巨蛋演唱會的他，對於跨年演出做了許多準備，請歌迷們好好期待。而穿搭打扮總是超時髦、霸氣出場的比莉姐，雖然今年的跨年造型還在構思中，但請歌迷好好期待，因為「一定會超炸！」

擔任主持人的陳漢典，之前曾受邀參與周湯豪新MV演出，對於接下台東跨年主持棒，能再次跟周湯豪及比莉姐合作相當興奮，笑稱自己也是跳唱歌手，「現場如果很嗨的話，一定會上台合唱」；他也自曝最怕遇到瘋狂粉絲上台示愛，問其原因，他不改幽默笑說：「因為目前都沒有發生過，所以發生了真的不知道該怎麼處理。」超神回覆笑翻眾人；陳漢典更提到很期待能與在地朋友探訪秘境美景，也想嚐嚐台東的小米酒。

2023台東跨年晚會完整卡司陣容公布，包括Girls女聲、Ｈijay、Karencici、Matzka、MC HotDog熱狗、Ponay的原式大樂隊、比莉、吳青峰、那屋瓦少女隊、周湯豪、家家、高偉勛、舒米恩、黃玠瑋、盧廣仲，將於12月31日熱鬧開唱，台東在地暖場於晚間六點起於「食尚玩家」臉書及YOUTUBE轉播、正式演出將於晚間8點起於「TVBS 56頻道」、「TVBS精采台」、「TVBS ASIA」等平台同步實況轉播。