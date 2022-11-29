日本政府將針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在傳染病法上分類展開降級討論，甚至不排除比照季節性流感。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，日本政府必須掌握所有確診者，且門診診療僅限發燒門診。季節性流感屬第5類。

現行對COVID-19的分類雖然可以讓日本政府採取住院勸告及就業限制等嚴格防疫措施，但缺點是會對行政、醫療機構及保健所造成很大負擔。

日本朝日新聞報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今天說，有關COVID-19在日本傳染病法上的等級分類，將朝修正展開檢討，會在聽取專家意見並基於最新疫情證據，儘速推動綜合性討論。

另外，加藤11月27日在電視節目上談到COVID-19分類降級一事時說，會考量病毒的重症性、傳染力、變異性等情況進行判斷。

一旦COVID-19在傳染病法上的分類被降級到等同季節性流感，染疫者外出或到班工作將不會再受到相關限制。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111129