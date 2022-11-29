搶攻聖誕節商機，礁溪寒沐酒店即日起推出「沐耀白雪」聖誕歡樂月，結合餐飲、公益與表演活動，標榜打造幸福的歲末時分。即日起至12月25日止，MU BAR推出5款繽紛的聖誕甜品，價格自180元至980元。12月1日至12月31日，礁溪寒沐酒店與「台灣導盲犬協會」合作，於酒店大廳設立慈善捐款箱，邀請貴賓樂捐公益。另外，12月24日平安夜邀請「蘭陽人銅管五重奏」在大廳演奏報佳音，讓旅人沈浸在優美的旋律中，享受溫馨又幸福的佳節。

礁溪寒沐酒店MU BAR 即日起限定推出節慶商品，歐洲聖誕節必備的經典麵包包含，「沐‧潘納朵尼」每個380元，以法國進口的天然發酵奶油加上土雞蛋黃與白糖，攪拌後加入蜜漬的橘子丁和葡萄乾，再搭配杏仁片一起烤製而成，軟綿的口感帶有淡淡果香，增添迷人滋味。「沐‧伯爵潘多洛」每個480元，主廚以伯爵茶奶油低溫發酵，膨鬆的口感近似於蛋糕，加上獨特的八角型彷彿是顆閃亮的星星，最後點綴細白糖粉。

「踏雪尋玫荔枝慕斯」每個六吋、980元，以香醇的巧克力蛋糕為主體，夾層為玫瑰覆盆子果凍，外層則是由荔枝果泥和玫瑰花瓣醬融合的幕斯，甜蜜的果香與花香傳遞層層豐富的味蕾體驗。「聖誕抹茶塔」每個180元，下方以塔皮為底，搭配由伯爵茶、黑醋栗與白巧克力製成的香緹奶餡，外型有如迷你聖誕樹，為派對增添節日氣氛。

「麋鹿巧克力」每個180元，可愛迷人的造型結合濃郁的巧克力內餡，完美詮釋冬天的夢幻童趣。 寒舍集團以實際行動支持公益，今年再度與「台灣導盲犬協會」攜手合作，聯合礁溪寒沐酒店、台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與寒居酒店，自12月1日起至12月31日止，於飯店大廳設立慈善捐款箱，並且在禮賓櫃台祭出「自由樂捐」的活動，凡捐款100元以上，即可獲得一個可愛造型的導盲犬磁鐵。另外，亦邀請「台灣導盲犬協會」於12月17日下午蒞臨酒店大廳，一同慈善宣導與義賣商品，賓客可以近距離與導盲犬互動拍照，一同為導盲犬及寄養家庭傳遞愛與希望。