前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟T1聯盟桃園雲豹隊，在全台颳起「魔獸旋風」，所到之處不僅各地球迷為之瘋狂，面對粉絲要求更是有求必應，擁有「NBA最辣日本記者」封號的宮河麻耶，似乎也被此熱潮燒到，昨(28日)於個人 IG 預告將在下個月來台，還會去觀看 P.LEAGUE+、T1 兩大聯盟賽事，立刻引發熱議。

宮河麻耶擁有荷蘭與日本混血血統，深邃五官加上170公分高䠷身材，入行時就便小有名氣，某次在金州勇士隊賽後訪問 Stephen Curry 時，意外被鏡頭捕捉到後，讓她在台日球迷間的人氣逐漸飆升，instagram目前有31.4 萬粉絲追蹤，昨(28日)預告下個月將來台旅行，還會安排觀看 P.LEAGUE+及T1 賽事的行程，更向台灣粉絲喊話：「期待趕快見到大家」。

眼見宮河麻耶本尊即將現身台灣，讓眾多粉絲期待不已，紛紛留言：「Welcome to TAIWAN」、「來台灣可以吃很多美食」、「歡迎，真的太期待了」、「歡迎來台灣玩，希望有機會見到你」、「歡迎來台灣關注金州勇士隊IG」、「要來看魔獸嗎」、「希望在球場遇到妳時能夠合照」、「台灣是個有美食和人情味及美景的地方，好好享受這邊的一切」。

宮河麻耶以模特兒身分踏入演藝圈，曾拍攝過多本雜誌寫真，2014年時參加綜藝節目《男女糾察隊》時，因為穿上高衩連身泳衣，嶄露姣好身材及火辣曲線，讓她迅速走紅打開知名度，喜愛運動的她，不時在個人IG上分享健身照片，更曾在2017年時曾奪得《Best Body》第三名寶座，還被網友們封為「日本第一美尻」。

引起網友們的熱議。之後她被日本樂天公司簽為旗下模特兒，並在勇士隊和樂天簽約後，正式成為他們的隨行記者，所以時常都可以看到宮河麻耶出現在球員們的身邊，透過專業的採訪報導勇士隊的相關資訊。