民進黨2022九合一選舉慘敗，檢討炮火四起。高雄市長陳其邁29日強調「輸就輸了，要檢討」，互相指責，黨不會進步。對於屏東縣長潘孟安想選黨主席一事，陳其邁重申「檢討是現階段最重要事情」，人選他不便表達任何意見。

陳其邁今天前往視察凱旋社會住宅，聯訪時面對「接任臨時黨主席後，會帶領黨走向什麼路線」問題，陳其邁仍強調，30日民進黨中常會才會決定代理黨主席人選，尊重黨內機制。

針對民進黨的困境，陳其邁仍強調，要「誠實面對問題」，看哪邊做得不好，謙卑傾聽民意。不管候選人或競選團隊 ，都應把別人的批評，當成是進步的動力，誠懇的傾聽民意。

「選票已經很清楚，民進黨這次選得不好，一定有做得不好的地方」陳其邁表示，競選過程一定有什麼值得檢討的地方，這是民主實踐過程，必須好好的謙卑地回應民意的需求。

看到選後台北政壇到處抓戰犯，陳其邁強調「誠實面對問題比較重要」，不能因為一場戰役而輸掉整個戰爭，畢竟未來馬上要面臨補選，接下來又有總統大選，民主就是這樣一次又一次藉由政黨競爭，讓社會進步、國家更好。

「政治本來就是很殘酷的事情，選輸就要認了，就要檢討」，陳其邁語重心長指出，假如這時還不檢討、原地踏步；互相指責，黨不會進步，民主也不會進步。找原因、面對自身的問題，先檢討自己，才能讓黨、讓台灣的民主更好。

對於屏東縣長潘孟安想選黨主席，陳其邁重申「檢討是現階段最重要事情」，人選他不便表達任何意見。