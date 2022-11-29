美國太空軍總參謀長阿馬格諾（Nina Armagno）當地時間28日表示，中國在太空軍事科技的發展取得了巨大進步，包括衛星通訊和可再次使用的太空船等領域，這將對美國外太空的優勢地位構成更大的威脅。

路透報導，澳洲戰略政策研究所在澳洲雪梨舉辦活動，阿馬格諾表示，中國取得的進步令人吃驚，驚人地快速，「我認為他們完全有可能趕上並超過我們，絕對如此」。她直言，中國是唯一一個既有改變國際秩序意向的國家，又有經濟、外交、軍事和科技力量實現這個目標。

報導指出，北京過去在美國與俄羅斯主導的太空競賽中一直落後，但近年來取得了巨大進步，讓美國及其他西方國家感到擔憂。例如，中國探月工程負責人葉培建把月球和火星比擬為北京試圖宣稱主權的南海爭議島嶼。中國同時也在研製試驗科技，開採小行星和小型星球上的自然資源。

阿馬格諾說，中國與俄羅斯一樣，近年來也進行了「魯莽的」飛彈試驗，製造了大量危險的太空垃圾。她強調，這些垃圾威脅到我們所有的太空系統，而這些系統對所有國家的安全、經濟和科學利益都至關重要。

報導介紹說，2019年成立的美國太空軍是美國第四大軍種，阿馬格諾出任首位太空軍總參謀長。美國太空軍計畫29日向其新的空間站派送3位太空人。