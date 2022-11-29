由稷夏智庫受權根據中國社會科學院財經戰略研究院《中國縣域經濟發展報告》指標體系編制而成的稷夏全國綜合競爭力百強縣（市，區）榜單發佈，顯示大陸GDP超過千億元（人民幣，下同）規模的縣（市）增至42個、分佈在11省份。其中江蘇、浙江分別擁有17個和9個千億縣（市），准格爾旗、榮成市、興化市和肥西縣等4縣（市）的GDP規模都首次超越千億。

該榜單顯示，綜合競爭力前10強縣（市）分別是昆山市、江陰市、張家港市、常熟市、晉江市、義烏市、宜興市、太倉市、慈溪市和諸暨市。

在收入方面，根據中新網引述該榜單也指出，2021年浙江義烏市城鎮居民人均可支配收入超過8萬6628元，繼續領跑400樣本縣（市），玉環次之，達到8萬1806元。而400樣本縣（市）城鎮居民人均可支配收入超過7萬元的達到17個，除有5個縣（市）屬於江蘇，其餘全部為浙江縣（市）。