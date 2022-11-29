桃園一名吳姓保險經紀人與已婚女同事密戀，經常互傳曖昧簡訊，姦情意外見光後，吳男坦承與女同事發生3次性行為，並遭到對方配偶提起侵權求償訴訟。桃園地院審結，判吳男要賠償16萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與妻子結婚20餘年，妻子為保險經紀人，未料妻子與吳姓男同事不倫戀，曾傳送訊息稱，「謝謝你讓我曾經活著這麼開心」、「沒有人信我們會有好下場」，吳男回覆，「我依然堅信不移」、「我會做好準備等你，沒你，不會有別人」等親密對話。

人夫表示，後來他輾轉察覺2人的交往關係，遂約談吳男，當時吳男自承曾於2019年3月至5月間，與女方發生3次性行為；人夫認為，吳男的行為已經嚴重破壞他與妻子的婚姻幸福美滿，侵害配偶權並造成他精神痛苦，故依法向其求償50萬元。

對此，吳男辯稱，2019年間他兩度與人夫會面，當時他多次道歉、認錯，承諾不會再度與女方聯繫，也與人夫約定好不再追究法律責任，認為人夫沒理由向他請求賠償金。

桃園地院審理時，法官認定，雖然人夫的確曾向吳男說過「算了」、「以後各過各的」等語，但人夫並未明確表示已寬宥吳男介入婚姻，且究竟是何部分「算了」，具體內容與範圍均不明確，故不採信吳男辯詞，酌情後依法判吳男須賠償16萬元適當。可上訴。