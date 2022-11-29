中國大陸近幾日發生多地多起抗議防疫措施運動，外界持續關注官方對疫情的態度。中共中央機關報《人民日報》今（29）日再度發文談論防疫，除了說明現行第九版防控方案和二十條優化措施的政策緣由，也強調應保持戰略定力，以「越是艱險越向前」的意志落實相關措施。

《人民日報》以署名「仲音」發出題為「堅持第九版 落實二十條」的評論文章，著重說明現行防疫政策的重要性。該文文末表示，常態化疫情防控工作艱鉅繁重，難在複雜，難在艱鉅，難在反復。惟其艱難才更顯勇毅，越是吃勁關頭越要咬緊牙關。

文章接著喊話，「保持戰略定力，堅定必勝信心，以『千磨萬擊還堅勁』的耐力，以『越是艱險越向前』的意志，堅持第九版防控方案，落實二十條優化措施，科學精準、紮實推進，我們一定能夠築牢疫情防控屏障，早日打贏常態化疫情防控攻堅戰。」

該文章還說，每一版防控方案，都是基於新冠病毒的潛伏期、傳播力、致病力等病原學和流行病學變化，以及國內外最新疫情形勢，在總結歷次本土疫情防控工作的經驗教訓基礎上，結合大陸的防控策略和目標，集聚防控政策研究多領域專家的智慧制定的。

文章強調，只有結合實際，堅持第九版防控方案，落實二十條優化措施，才能更好把「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求落到實處，用最小的代價實現最大的防控效果。