聯準會（Fed）11月升息3碼，符合市場預期，會議紀要偏鴿提振市場信心，預料12月可望放緩升息為2碼，但明年上半年仍將升息，利率續位在高檔，非投資等級債擁有高殖利率、基本面佳，及過去四次升息期間表現亮眼，預估明年收益為王的前提，非投資級債仍為固定收益優選標的，有利進場納入核心投資組合。

富蘭克林華美非投資等級債基金經理人陳彥諦表示，11月Fed利率會議紀要顯示，多數官員傾向放緩升息，代表升息強度確實很有可能降低，再搭配近幾周持續轉佳的經濟數據，意味Fed在最後的升息過程中，有更多時間觀察市場，導致最終利率區間、甚至高利率環境維持時間，都可能比預期要低。

陳彥諦認為，雖然升息速度有望放緩，但Fed仍需要時間關注通膨走勢，在確定通膨已無威脅前，不可能開始降息，也代表高利率環境仍會維持一段時間。從利率市場來看，目前雖然市場情緒已經偏樂觀，對於明年可能降息的時間，普遍預期仍會落在第三季、第四季，因此投資布局仍有必要針對持續性的升息，及高利率環境布局，掌握收益機會。

陳彥諦指出，非投資級債過去升息期間表現佳，反映低存續期間受公債利率負面影響小，及升息中後段，市場充分預期Fed動作，利空出盡有望推升風險資產走揚。且非投資級債基本面強勁、特性適合當前環境，且估值仍便宜，截至11月23日止，美銀美林高收債指數殖利率為8.69％，具有極佳機會。

富蘭克林華美投信強調，預期Fed最後的升息步調仍將持續，高利率環境更可能維持數季之久，尋找收益且能維持投資組合較低波動度，相對更加重要，非投資級債殖利率高、基本面強、過往升息期間表現佳，建議利用母子基金投資法，將非投資等級債納入投資組合，繼續中長期布局。