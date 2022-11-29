暫時揮別抗議封城陰霾，陸港股反應近來官方積極在房市及貨幣政策鬆綁的利多，今（29）日展開強勁反彈，而在台股交易、與陸港股連動的相關ETF，也展開飆漲行情，一掃近來低迷走勢，中信中國50正2（00753L）及富邦恒生國企正2（00665L）漲勢最凌厲，大漲約10％上下。

受到疫情擴大，以及大陸抗爭連續多年封控等衝擊，近日陸股明顯拉回，尤其昨天早盤大跌，引起市場恐慌，但下午盤明顯拉升，為股市即將觸底彈升預留伏筆。

市場人士表示，大陸官方近來不管在救房市或救經濟，都採取了積極的作為，上周五宣布降準救經濟，在房市方面，也鬆綁上市房企再融資，政策明顯偏多，帶動今天股市強彈，而在台股交易的相關ETF都大漲。

除了上述二檔ETF大漲在10％上下之外，FH香港正2、國泰中國A50正2、富邦上証正2、元大滬深300正2、富邦恒生國企、中信中國50等，漲幅都在5～8％之間。

此外，還有台新MSCI中國、國泰中國A50、元大上證50、富邦上証、中信中國高股息、FH滬深、富邦深100、元大MSCI A股及元大寶滬深等，全都大漲2～4％以上。